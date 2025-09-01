Невиданная рыба попалась ученым во второй раз в истории

В Папуа-Новой Гвинее поймали редчайшую рыбу, которую не видели с 1970 года

В Папуа-Новой Гвинее второй раз в истории заметили гоголию — редчайшую акулу, относящуюся к виду Gogolia filewoodi. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine.

До сих пор о существовании этого вида было известно по единственному экземпляру, пойманному в июле 1970 года в заливе Астролябия. Рыболову попалась невиданная рыба — беременная самка с крупной головой, широкими глазами и на редкость длинным спинным плавником.

Следующую рыбу поймали лишь спустя 50 лет. При сборе данных для Национального плана действий Папуа — Новой Гвинеи по акулам и скатам ученые узнали, что в марте 2020 года в устье реки, впадающей в залив Астролябия, поймали пять самок, а через два года — первого и пока единственного самца гоголии.

Ученые считают, что вид может быть микроэндемиком, ареал обитания которого очень ограничен. Морской биолог из университета штата Калифорния в Сан-Хосе Дэвид Эберт допускает, что раньше эти рыбы встречались чаще, но сейчас осталась лишь небольшая популяция.

В 2018 году сообщалось, что индийские рыбаки поймали и продали на рынке редчайшую гангскую акулу, подтвержденных случаев наблюдения которой не было более десяти лет. Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867 по 1996 год. Долгое время этот вид изучали по останкам трех особей из музеев в Калькутте, Берлине и Париже. Еще одну гангскую акулу поймали в 2001 году.