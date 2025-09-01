Ценности
Одна модель сумки стала модной у мужчин

CBC: Огромная дорожная сумка стала модной у мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marc Piasecki / GC Images / Getty Images

Огромные сумки неожиданно стали трендом у мужчин в текущем сезоне. Об этом пишет портал CBC.

Речь идет о дорожных сумках, которые были особенно популярны в 2010-х годах. С одной и той же моделью сумки на публике успели появиться многие знаменитости, в том числе баскетболист Шей Гилджес-Александер, выбравший сумку Louis Vuitton, и его коллега Тайриз Халибертон, который прогулялся с любимой сумкой марки The Row.

Помимо спортсменов, огромные сумки предпочитали и голливудские звезды. Среди них оказались Педро Паскаль, Джейкоб Элорди и Николас Холт. Кроме того, с модным изделием папарацци заметили и французского автогонщика Пьера Гасли.

В июле были раскрыты самые модные мужские вещи в 2026 году.

