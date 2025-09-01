Забота о себе
Одна разновидность трусов оказалась опасна для женского здоровья

Гинеколог Хисамиева: Трусы с приклеенной ластовицей вредны для здоровья женщин
Фото: Inciclo / Unsplash

Трусы с приклеенной ластовицей оказались потенциально опасными для женского здоровья, сообщила гинеколог Ляйсан Хисамиева. Ее слова приводит Shot Проверка в Telegram.

Хисамиева заявила, что эта разновидность трусов — нижнее белье с приклеенной, а не пришитой ластовицей — вредна для репродуктивного здоровья женщин из-за токсичности. По ее словам, клей и его производные при близком контакте со слизистыми оболочками гениталий могут спровоцировать аллергические реакции.

Кроме того, врач предупредила, что приклеенная ластовица, особенно если она изготовлена из ненатуральных тканей, может создать токсичный парниковый эффект и стать причиной развития бактериального вагиноза и кандидоза. В связи с этим она рекомендовала выбирать качественное нижнее белье из дышащих натуральных тканей.

Ранее физиотерапевт Джо Уэйкфилд-Скарр заявила, что без бюстгальтера можно ходить только женщинам с маленькой грудью. Если бюст большой, то, по ее словам, он через некоторое время обвиснет.

