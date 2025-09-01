Отец Маска восхитился красотой россиянок

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол назвал женщин в России одними из самых красивых в мире. Соответствующее заявление он сделал в интервью испанской газете El Mundo.
«Русские женщины потрясающие. Все они могут быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — сказал он.
Эррол Маск также назвал Москву «жемчужиной» и очень безопасным городом.
Ранее отец Илона Маска рассказал, что сын просил его не ехать в Россию. С такой же просьбой к Эрролу Маску обратилась «одна европейская королевская семья».