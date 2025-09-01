Мир
14:24, 1 сентября 2025Мир

Отец Маска восхитился красотой россиянок

Отец Маска Эррол назвал женщин в России одними из самых красивых в мире
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nemyshev Vyacheslav / URA.RU / Globallookpress.com

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол назвал женщин в России одними из самых красивых в мире. Соответствующее заявление он сделал в интервью испанской газете El Mundo.

«Русские женщины потрясающие. Все они могут быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — сказал он.

Эррол Маск также назвал Москву «жемчужиной» и очень безопасным городом.

Ранее отец Илона Маска рассказал, что сын просил его не ехать в Россию. С такой же просьбой к Эрролу Маску обратилась «одна европейская королевская семья».

