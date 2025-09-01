Открыт эффективный метод лечения устойчивой формы рака

JITC: Комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 подавляет развитие меланомы

Ученые предложили новый подход к лечению меланомы — агрессивного рака кожи, который часто дает метастазы и плохо поддается терапии. Исследование, опубликованное в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), показало, что комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 способна полностью подавлять рост опухолей в доклинических моделях и восстанавливать активность иммунных клеток.

Авторы работы объясняют: многие пациенты с меланомой не отвечают на терапию из-за накопления «истощенных» Т-лимфоцитов, на поверхности которых особенно активно экспрессируется белок TIM-3. Блокировка этого белка вместе с другими контрольными точками иммунитета уменьшала количество истощенных и регуляторных клеток, одновременно увеличивая число активных CD8-Т-клеток, способных распознавать и уничтожать опухоль.

Специалисты считают, что новая схема может стать второй линией терапии для пациентов с прогрессирующей меланомой, когда привычные комбинации иммунных препаратов перестают работать.

В августе ученые сообщили, что нашли эффективный способ борьбы с лейкемией. Оказалось, форсколин — природное соединение растительного происхождения — способен тормозить рост клеток острого миелоидного лейкоза с перестройкой гена KMT2A.