Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:48, 1 сентября 2025Наука и техника

Открыт эффективный метод лечения устойчивой формы рака

JITC: Комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 подавляет развитие меланомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Ученые предложили новый подход к лечению меланомы — агрессивного рака кожи, который часто дает метастазы и плохо поддается терапии. Исследование, опубликованное в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), показало, что комбинация антител против PD-1, LAG-3 и TIM-3 способна полностью подавлять рост опухолей в доклинических моделях и восстанавливать активность иммунных клеток.

Авторы работы объясняют: многие пациенты с меланомой не отвечают на терапию из-за накопления «истощенных» Т-лимфоцитов, на поверхности которых особенно активно экспрессируется белок TIM-3. Блокировка этого белка вместе с другими контрольными точками иммунитета уменьшала количество истощенных и регуляторных клеток, одновременно увеличивая число активных CD8-Т-клеток, способных распознавать и уничтожать опухоль.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Специалисты считают, что новая схема может стать второй линией терапии для пациентов с прогрессирующей меланомой, когда привычные комбинации иммунных препаратов перестают работать.

В августе ученые сообщили, что нашли эффективный способ борьбы с лейкемией. Оказалось, форсколин — природное соединение растительного происхождения — способен тормозить рост клеток острого миелоидного лейкоза с перестройкой гена KMT2A.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Экс-глава МИД Австрии назвала Зеленского и лидеров ЕС гномами

    Находившегося в розыске по делу о пытках на автомойке россиянина отправили в СИЗО

    Кремль опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости