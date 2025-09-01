Оценено влияние новых правил на российских дачников

Юрист Хаминский: Новые правила для владельцев участков повлияют на дачников

Новые правила для владельцев садовых и огородных участков окажут влияние на повседневную жизнь дачников. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru.

Речь идет о законе, вступившем в силу 1 сентября. Согласно ему, теперь нельзя продавать дом отдельно от участка и делить строения между владельцами. Кроме того, по словам эксперта, новые правила в том числе закрепили ограничения на коммерческое использование земли и порядок продажи лишнего урожая.

«Сегодня целевое назначение использования садовых и огородных земельных участков установлены непосредственно федеральным законодательством. Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд», — заявил Хаминский.

Он добавил, что новый закон исключает использование дачных участков для хостелов, складов, мастерских или автомоек. За использование земли не по назначению россиянам грозит штраф от 10 тысяч рублей до одного процента от кадастровой стоимости участка. При этом на даче разрешено выращивать овощи и фрукты для себя, содержать животных и продавать излишки урожая на рынках и ярмарках, если площадь земли не превышает 50 соток и на нем не работают наемные сотрудники.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина напомнила дачникам, какие деревья нельзя вырубать на участке. По ее словам, россиянам запрещено избавляться от краснокнижных растений.