02:00, 1 сентября 2025

Партнерше испытывающего оргазм без бурной эякуляции мужчины дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, партнер которой испытывает оргазм без бурной эякуляции. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, когда сперма выходит из пениса ее парня, она не «фонтанирует». «Просто капает около минуты. Ему всего 32 года, и он не испытывает никакой боли, но подобного не было ни с одним парнем, с которым я встречалась. Я предложила ему обратиться к урологу, но он отмахнулся, сказав, что так у него уже три года, и все в порядке», — написала она. Автор письма поинтересовалась, стоит ли ей настаивать на обращении мужчины к врачу.

Юзвяк отметил, что изменения в привычном функционировании организма должны стать поводом для беспокойства. «Слабая эякуляция (или видимое уменьшение объема эякулята) может указывать на повреждение нервов, вызванное такими заболеваниями, как диабет или рассеянный склероз. Это может быть следствием приема лекарств или других факторов, например, стресса. Аналогично, задержка эякуляции может быть следствием гормональных нарушений или неврологических заболеваний», — перечислил он. Коуч добавил, что иногда такие изменения могут быть безобидны, но в любом случае требуют обращения к врачу.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой. По словам женщины, обратившейся за помощью, ее супруг перестал достигать кульминации.

