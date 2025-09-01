Оптимизм промышленности в Европе вырос до максимума

Индекс деловой активности в еврозоне вырос до максимальных за 3 года 50,7 пункта

В августе индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне вырос до максимальных за три года и два месяца 50,7 пункта. Об этом со ссылкой на данные S&P Global, которое занимается соответствующими подсчетами, сообщает РИА Новости.

Окончательный результат оказался даже лучше предварительной оценки в 50,5 пункта. Показатель выше 50 пунктов означает рост экономической активности, а ниже — спад.

Практически остановился спад даже в Германии, которая долгое время тянула совокупный результат вниз. В августе PMI в крупнейшей экономике Европы составил 49,8 пункта, хотя еще в июле фиксировался спад в виде 49,1 пункта. Во Франции за месяц результат улучшился с 48,2 пункта до 50,4 пункта.

Ранее сообщалось, что PMI российских предприятий в июне и июле находился ниже 50 пунктов, показатели оказались худшими с начала 2022 года, что связано с сильным спадом заказов и объемов производства.

Августовский опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также показал, что российские промышленные предприятия все более пессимистично оценивают текущее состояние.