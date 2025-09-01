Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:32, 1 сентября 2025Ценности

Подростки массово разрезали рты ради улыбки Джокера

Педиатр Бережанский: Разрезание ртов ради улыбки Джокера может привести к ВИЧ
Мария Винар

Фото: Edward R / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук, врач-педиатр Одинцовской областной больницы, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Подмосковья Павел Бережанский раскрыл опасность популярного у подростков тренда. Соответствующий комментарий публикует «360».

Бережанский обратил внимание на видео в соцсетях, в которых молодежь массово начала разрезать себе рты ради улыбки персонажа из комиксов DC Джокера. Он считает данную процедуру опасной и бессмысленной. Врач объяснил, что самостоятельное разрезание уголков рта может привести к таким инфекциям как ВИЧ и гепатит.

Кроме того, собеседник портала заявил, что самое частое осложнение такого вмешательства — асимметрия лица. Вдобавок медик отметил неконтролируемое подтекание слюны, вызванное повреждением нервных окончаний в ходе процедуры.

В августе сообщалось, что жительницы Кавказа массово обратились к хирургам ради создания ямочек на щеках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
