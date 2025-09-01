Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 1 сентября 2025Силовые структуры

Подросток-канатоходец упал на асфальт с 11 метров в российском регионе

В Башкирии СК возбудил дело после падения подростка-канатоходца с 11 метров
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Башкирии возбудили уголовное дело после падения 12-летнего подростка-канатоходца с 11 метров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. По данным следствия, 30 августа в Нефтекамске юноша во время репетиции сорвался с каната. Он получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во время расследования дадут оценку действиям лиц, которые были ответственны за безопасность, а также оценят правомерность доступа ребенка к выполнению этого номера.

По данным Telegram-канала Mash Batash, у подростка оборвалась страховка. Выступления приостановлены.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области школьницу жестоко избили на стадионе и трубах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

    Путин назвал желаемую роль ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости