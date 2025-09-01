Подросток-канатоходец упал на асфальт с 11 метров в российском регионе

В Башкирии возбудили уголовное дело после падения 12-летнего подростка-канатоходца с 11 метров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Дело расследуется по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. По данным следствия, 30 августа в Нефтекамске юноша во время репетиции сорвался с каната. Он получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Во время расследования дадут оценку действиям лиц, которые были ответственны за безопасность, а также оценят правомерность доступа ребенка к выполнению этого номера.
По данным Telegram-канала Mash Batash, у подростка оборвалась страховка. Выступления приостановлены.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области школьницу жестоко избили на стадионе и трубах.