02:27, 1 сентября 2025Культура

Полиция спустила исполнителя с крыши в российском городе

Полиция спустила с крыши исполнителя Golden boy в Серпухове
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Global Look Press

Полиция спустила с крыши исполнителя Golden boy (настоящее имя — Штефан Алтенбургер) в Серпухове. Об сообщает издание «База» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что музыкант собирался дать на козырьке жилого дома импровизированный концерт. Он пригласил подписчиков, однако зрителей неожиданно пришло слишком много. Правоохранители сняли юношу со сцены и посадили его в патрульную машину.

Ранее стало известно, что американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) избил охранника на своем концерте в Сочи. Во время выступления артист запрыгнул на плечи охраняющего сцену Искандера Черкесова.

