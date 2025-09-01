Экономика
США понадобилась помощь Европы в борьбе с Индией

Axios: США попросили Европу ввести пошлины против Индии за связи с Россией
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПошлины США

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти США обратились к руководству Евросоюза (ЕС) с просьбой ввести в отношении Индии аналогичные американским пошлины за связи страны с Россией. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Axios и India Today.

Усиление давления со стороны европейских стран, на что рассчитывают в Вашингтоне, включает в себя полное прекращение поставок нефти и газа. При этом ЕС является крупным покупателем индийских нефтепродуктов, при производстве которых используется российская нефть.

С 27 августа в силу вступили дополнительные пошлины США на импорт из Индии в размере 25 процентов. В результате теперь ставки для нее достигли заградительного уровня в 50 процентов.

Пока Вашингтон не смог добиться желаемого. Более того, на фоне усиления торгового противостояния руководство Индии начало искать сближения с Китаем, несмотря на многолетние торговые и геополитические противоречия. Такая ситуация и заставила США обратиться к ЕС.

Официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала охарактеризовал действия Вашингтона как несправедливые и неоправданные. По данным источников Reuters, после провала переговоров Индия, напротив, решила нарастить закупки нефти в России.

