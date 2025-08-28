Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

Reuters: Индия готова увеличить закупки нефти РФ в сентябре вопреки давлению США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) готовы нарастить импорт российского сырья в сентябре 2025 года, даже после вступления в силу повышенных 50-процентных пошлин США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами местных предприятий.

Согласно консенсус-прогнозу собеседников агентства, в первый месяц осени суммарные объемы поставок российской нефти в азиатскую страну могут увеличиться на 10-20 процентов. В сравнении с августовским показателем среднесуточный прирост импорта составит 150-300 тысяч баррелей.

За первые 20 дней последнего месяца лета РФ отправляла в Индию порядка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Это значение сопоставимо с июльским уровнем. Подобные объемы составляют около 1,5 процента от глобальных поставок. Нынешний импорт закрепляет за Россией статус крупнейшего поставщика сырья на индийский рынок, резюмировали эксперты.

С учетом вышеуказанной статистики и прогнозов можно говорить, что усилившееся давление США в целом не поколебало позиции Индии по вопросу продолжения импорта российского сырья, утверждают аналитики. Подобная стратегия во многом объясняется высоким уровнем зависимости ведущих отраслей экономики азиатской страны от нефти из РФ. Российские поставщики обеспечивают порядка 40 процентов всех потребностей Индии в сырье.

Премьер-министр Нарендра Моди заявлял, что власти азиатской страны будут готовы заплатить высокую цену в результате резкого повышения американских пошлин и сделают все возможное ради защиты национальных интересов. Речь шла в том числе о продолжении закупок российского сырья. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, призывал руководство США быть более логичным в вопросе ужесточения таможенных тарифов. Тот факт, что Белый дом не вводит столь же высокие пошлины против стран Евросоюза и Китая, являющегося ведущим импортером российского сырья, вызывает вопросы, резюмировал он.