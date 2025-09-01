Попавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с Россией

«Ведомости»: Китайский Heihe Rural Commercial Bank прекратил расчеты с Россией

Попавший под европейские санкции китайский Heihe Rural Commercial Bank прекратил расчеты с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Heihe был одной из последних китайских организаций, которые открывали корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям. 19 июля против него ввел ограничения совет ЕС, поводом якобы стали предоставление услуг, связанных с криптоактивами, которые подрывают цель антироссийских ограничений. С 9 августа европейским лицам запрещено участвовать в любых операциях с банком.

По словам одного из импортеров, платежи в Heihe перестали принимать на прошлой неделе. При этом представители банка изначально объяснили проблемы «обновлением систем» и пообещали, что все исправят.

Как заявил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий, приостановка работы с российскими банками фактически началась 11 августа. Другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe, в банке не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России, пояснил CEO платежного агента Money Roo Алексей Останин.

Heihe — некрупный сельский банк, часть российского малого и среднего бизнеса переключилась на работу с ним после ухода крупных игроков в результате западных ограничений. По словам экспертов, он проводил некрупные операции, так как не мог «переварить» действительно большие платежи ключевых отраслей экономики.

Как стало известно 20 августа, под новые британские санкции, включающие заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг, подпали три физических лица и пять юрлиц. В числе последних оказались четыре организации из Киргизии, в том числе Capital Bank of Central Asia. Президент среднеазиатской страны Садыр Жапаров заявил, что Капитал-банк не пострадает из-за подпадания под направленные против России санкции Великобритании.

