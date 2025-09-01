Премьер Индии рассказал о переговорах с Путиным

Премьер Индии Моди назвал встречу с Путиным на полях саммита ШОС отличной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отличной. Его комментарий на русском языке опубликован в соцсети X.

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. (...) Обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине», — написал индийский премьер.

По его словам, в ходе встречи обсуждались пути углубления двустороннего сотрудничества во различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, космос, безопасность и культуру. Моди отметил, что «особое привилегированное стратегическое партнерство» России и Индии остается важнейшей опорой стабильности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом.

Ранее Моди заявил, что в Индии с нетерпением ждут визита Путина для проведения ежегодного двустороннего саммита. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года», — сказал он.