06:00, 1 сентября 2025

Психолог рассказала о подготовке ребенка к 1 сентября

Психолог Точилина: Линейка на 1 сентября является важным ритуалом для школьника
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Перед 1 сентября тревогу испытывают не столько дети, сколько их родители, поэтому взрослым нужно перестать нагружать этот день для ребенка своими страхами и переживаниями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала президент Ассоциации психологов-консультантов гештальт-терапевт Анастасия Точилина.

Психолог посоветовала накануне 1 сентября и после этого праздника не менять кардинально обстановку и вести естественный для семьи уклад жизни. Особенно не стоит отягощать этот день тревогой, указала Точилина.

«В нашей культуре с осенью всегда было связано много процессов: столетиями 1 сентября считалось началом года, к нему приурочивались и церковные праздники. Для Руси это было время подведения итогов: как поработал летом, что собрал. Осень — это и подготовка к будущему, начало нового цикла. И когда мы ведем ребенка на линейку, это тоже ритуал. Линейка — это инициация в новую роль», — объяснила психолог.

По ее словам, перед Днем знаний необходимо убедить ребенка в своей поддержке в новом распорядке дня. В начальной школе нужно придать маленькому ученику уверенности в себе перед началом занятий, в средней школе — спросить чем помочь, предложить что-то купить к школе, вместе составить учебный график, в старшей школе — вместе походить по магазинам.

Главное — не нагнетайте. У ребенка нет такого количества тревог и ожиданий, как у вас. Это ваши проекции, ваш опыт.

психологАнастасия Точилина

«Вместо этого подумайте, как облегчить жизнь в сентябре. Придумайте семейные ритуалы, которые поддержат. Например, в моей семье есть правило: мы всегда завтракаем вместе и делимся планами на день. Всегда ужинаем и обсуждаем события. Мы провожаем детей с улыбкой, никогда не создаем атмосферу раздражения перед выходом. Придумайте что-то свое. Это станет очень теплой и поддерживающей традицией», — посоветовала эксперт.

Ранее флорист Светлицкая дала рекомендации к выбору букета на 1 сентября. По ее словам многие родители планируют стоимость букета до полутора тысяч.

