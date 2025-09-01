Из жизни
19:02, 1 сентября 2025Из жизни

Пухлая ежиха похудела и смогла вернуться в дикую природу

В Челябинской области ежиху выпустили на волю после похудения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Челябинской области волонтеры выпустили ежиху на волю после похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Животное подбросили под дверь центра «Спаси меня» летом. Ежиха страдала от сильного ожирения — предыдущие владельцы так раскормили ее, что она не могла даже сворачиваться в клубок.

Специалисты посадили пухлое животное на строгую диету и прописали физические нагрузки в виде бега в беличьем колесе. Когда ежиха похудела и пришла в форму, ее выпустили в Чебаркульском районе. Вместе с ней в дикую природу смогли вернуться прошедшие реабилитацию две утки и два лебедя.

Ранее в Польше сотрудники ресторана обнаружили на кухне бобра. Зверь зашел в заведение чешской кухни в городе Далешице и устроил хаос.

