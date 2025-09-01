Раскрыт неприятный побочный эффект пышной растительности в интимных местах

Врач-гинеколог Никки Рамскилл предупредила о неприятных последствиях наличия слишком длинных волос в интимной зоне. Ее слова приводит Metro.

Рамскилл рассказала, что мода на пышную растительность в интимных местах вернулась, а вместе с ней — и жалобы женщин на боль или странные ощущения в области лобка. Она объяснила, что неприятный побочный эффект возникает из-за того, что лобковые волосы по своей структуре более жесткие, чем другие волосы на теле, и могут загибаться и путаться в нижнем белье.

По словам врача, постоянное натяжение волосков ощущается как острая, раздражающая боль. «Если волосы выдергиваются или сгибаются, стимулируются крошечные нервы вокруг каждого фолликула, что и вызывает повышенную чувствительность», — добавила она. Кроме того, неприятные ощущения могут возникать из-за вросших в кожу волос или случайно вырванного волоска.

