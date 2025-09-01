Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

Коуч и профессиональная сваха Кристин Соко поделилась формулой разговора «КОВ», которая, по ее мнению, помогает на всех первых свиданиях. Ее цитирует издание Mirror.

Буква «К» в этой формуле означает «комплимент» или «комментарий». «Старайтесь замечать что-то особенное в человеке или в месте, где вы познакомились. Например, если вы встречаетесь в кафе, можете отметить, как приятно там пахнет, или похвалить чью-то обувь», — предложила она.

Буква «О» в формуле означает поиск чего-то общего с потенциальным партнером. «Например, если вы до этого сказали, что вам нравятся его кроссовки, можете признаться, что ищете похожую пару. Или, возможно, вы захотите обсудить его выбор кофе, который и вам хотелось бы попробовать», — посоветовала Соко.

Наконец, «В» означает вопрос. Коуч рекомендовала задавать собеседнику открытые, ненавязчивые вопросы, чтобы вовлечь его в обсуждение поднятой темы — например, узнать, где он купил свои кроссовки, попросить порекомендовать напиток. «Попробуйте поговорить по этой формуле в следующий раз, когда будете в офисе, на светском рауте или даже в очереди к кассе продуктового магазина. Это позволяет людям почувствовать, что на них обращают внимание, но при этом не будет выглядеть навязчиво», — считает она.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.