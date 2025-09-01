Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 1 сентября 2025Забота о себе

Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

Коуч и профессиональная сваха Кристин Соко поделилась формулой разговора «КОВ», которая, по ее мнению, помогает на всех первых свиданиях. Ее цитирует издание Mirror.

Буква «К» в этой формуле означает «комплимент» или «комментарий». «Старайтесь замечать что-то особенное в человеке или в месте, где вы познакомились. Например, если вы встречаетесь в кафе, можете отметить, как приятно там пахнет, или похвалить чью-то обувь», — предложила она.

Буква «О» в формуле означает поиск чего-то общего с потенциальным партнером. «Например, если вы до этого сказали, что вам нравятся его кроссовки, можете признаться, что ищете похожую пару. Или, возможно, вы захотите обсудить его выбор кофе, который и вам хотелось бы попробовать», — посоветовала Соко.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

Наконец, «В» означает вопрос. Коуч рекомендовала задавать собеседнику открытые, ненавязчивые вопросы, чтобы вовлечь его в обсуждение поднятой темы — например, узнать, где он купил свои кроссовки, попросить порекомендовать напиток. «Попробуйте поговорить по этой формуле в следующий раз, когда будете в офисе, на светском рауте или даже в очереди к кассе продуктового магазина. Это позволяет людям почувствовать, что на них обращают внимание, но при этом не будет выглядеть навязчиво», — считает она.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    Стали известны подробности лечения подорвавшегося на мине оператора ВГТРК

    Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал об опасениях перед переездом в Россию

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости