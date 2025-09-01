Раскрыты многомиллионные гонорары Шнурова

Продюсер Дворцов: Сергей Шнуров зарабатывает 20 миллионов рублей за корпоративы

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров зарабатывает от 12 миллионов рублей за выступление. Его цитирует «Абзац».

Собеседник издания уточнил, что исполнитель зарабатывает до 20 миллионов рублей за корпоративы, а средняя стоимость обычного выступления составляет 12 миллионов. Продюсер отметил, что Шнуров является одним из самых дорогих артистов отечественного шоу-бизнеса.

«Шнуров нередко появляется в рекламе. Обычно она стоит дороже, чем выступление. Там доходит до 20 миллионов за один ролик», — добавил Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Шнурова отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое предложение глава ФПБК озвучил в связи с отказом артиста пожертвовать часть своих гонораров на помощь бойцам СВО.