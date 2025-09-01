Силовые структуры
04:44, 1 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности эвакуации людей из «Крокуса»

ТАСС: Люди не могли покинуть «Крокус» из-за едкого дыма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Люди, находившиеся в концертном зале «Крокус сити холл», не могли покинуть помещение из-за едкого дыма. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

«В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: "Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание". То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что из 149 жертв теракта 70 погибли из-за ожогов верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом.

Ранее несколько посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» заявили в суде, что чудом спаслись за минуты до начала теракта.

    Все новости