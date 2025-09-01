Мир
14:59, 1 сентября 2025МирЭксклюзив

Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Реформирование Организации Объединенных Наций (ООН) гипотетически вполне возможно, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Таким образом он оценил соответствующее предложение стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее организация опубликовала декларацию по итогам крупнейшего саммита, прошедшего в китайском Тяньцзине. В документе говорится о необходимости реформировать ООН, «чтобы обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления всемирной организации».

Речь идет о составе Совета безопасности международной организации, убежден политолог. «Некоторые страны считают, что отцы-основатели ООН решали в моменте свои проблемы, а сейчас уже другое время и другая расстановка сил совершенно, другой вес имеют те или иные страны, нежели это было при создании ООН. Они считают, что надо реформировать институт Совбеза. Я думаю, что понятно, что нынешние представители членов Совбеза вряд ли в восторге от этой идеи, хотя, мне кажется, гипотетически такое вполне возможно», — высказался Калачев.

Многое поменялось с момента создания ООН, и совершенно другие страны уже задают тренды, отметил собеседник «Ленты.ру». «Допустим, тот же коммунистический Китай — он же не участвовал, там же присутствовал Китай гоминьдановский все время, потом Китай получил место Тайваня. Если брать ту же Индию, Индонезию, собственно говоря, страны Глобального Юга — они явно чувствуют себя недопредставленными. То есть ООН, по их мнению, создавали европейцы для европейцев», — поделился он.

С учетом кризиса, в котором находится ООН, и падением ее авторитета действительно стоит вопрос о необходимости реорганизации объединения, полагает политолог.

Ранее лидеры ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Она является центральным документом саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам международной безопасности и развития.

