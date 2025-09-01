Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

Политолог Калачев допустил реформирование ООН

Реформирование Организации Объединенных Наций (ООН) гипотетически вполне возможно, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Таким образом он оценил соответствующее предложение стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее организация опубликовала декларацию по итогам крупнейшего саммита, прошедшего в китайском Тяньцзине. В документе говорится о необходимости реформировать ООН, «чтобы обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления всемирной организации».

Речь идет о составе Совета безопасности международной организации, убежден политолог. «Некоторые страны считают, что отцы-основатели ООН решали в моменте свои проблемы, а сейчас уже другое время и другая расстановка сил совершенно, другой вес имеют те или иные страны, нежели это было при создании ООН. Они считают, что надо реформировать институт Совбеза. Я думаю, что понятно, что нынешние представители членов Совбеза вряд ли в восторге от этой идеи, хотя, мне кажется, гипотетически такое вполне возможно», — высказался Калачев.

Многое поменялось с момента создания ООН, и совершенно другие страны уже задают тренды, отметил собеседник «Ленты.ру». «Допустим, тот же коммунистический Китай — он же не участвовал, там же присутствовал Китай гоминьдановский все время, потом Китай получил место Тайваня. Если брать ту же Индию, Индонезию, собственно говоря, страны Глобального Юга — они явно чувствуют себя недопредставленными. То есть ООН, по их мнению, создавали европейцы для европейцев», — поделился он.

С учетом кризиса, в котором находится ООН, и падением ее авторитета действительно стоит вопрос о необходимости реорганизации объединения, полагает политолог.

Ранее лидеры ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Она является центральным документом саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам международной безопасности и развития.

