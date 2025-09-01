России спрогнозировали рекордный вывоз одного вида продукции в Индию и Китай

Глава РАПУ Гурьев спрогнозировал рекордный вывоз удобрений из РФ в Индию и КНР

По итогам 2025 года российские поставщики смогут отправить рекордные объемы удобрений в Индию и Китай. Такой прогноз дал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его слова приводит ТАСС.

За отчетный период, согласно оценке руководителя отраслевой ассоциации, совокупный экспорт удобрений в Индию и Китай может составить примерно 10 миллионов тонн. Поставки в первую и вторую страну могут составить по 5 миллионов тонн соответственно, ожидает аналитик. «Это абсолютно рекордные цифры», — резюмировал Гурьев.

С января по начало сентября Россия отправила в Индию около 2,5 миллиона тонн удобрений. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель увеличился на 20 процентов. В результате доля РФ в структуре индийского импорта удобрений к настоящему времени составила порядка 33 процентов, а китайского — примерно 40 процентов. Ключевым видом российских удобрений для КНР является хлористый калий, заключил глава РАПУ.

Россия стала перенаправлять поставки удобрений с Запада на Восток после резкого повышения импортных пошлин властями Евросоюза (ЕС). Ожидается, что через десять лет тарифы достигнут 100 процентов от таможенной стоимости, что сделает экспорт удобрений из РФ в ЕС невыгодным. Глава компании «Фосагро» Михаил Рыбников предупреждал, что из-за этой меры европейские страны в среднесрочной перспективе могут превратиться из экспортеров в импортеров пшеницы. Стоимость же поставок удобрений в регион, отметил он, продолжит расти, что приведет к росту издержек местных фермеров и аграриев.