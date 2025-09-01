Россиянам назвали пять способов распознать пишущего со взломанного аккаунта мошенника

МВД: Непривычный стиль общения может говорить о том, что собеседника взломали

Россиянам назвали пять способов, помогающих определить, что аккаунт собеседника взломали. Их перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что в случае, если профилем собеседника завладели мошенники, то стиль общения известного человека станет необычным. Кроме того, человек будет отправлять подозрительные ссылки или файлы с призывом открыть их без дополнительных объяснений, а также начинает активно писать ночью или рано утром. При этом, подчеркнули в МВД, собеседник просит не звонить ему, не отвечает на дополнительные вопросы и требует выполнить его просьбу как можно скорее.

Помимо того, что необходимо обратить внимание на наличие всех перечисленных признаков, в ведомстве посоветовали сменить канал связи, чтобы определить, взломали ли собеседника. Например, если он написал в мессенджере, следует связаться с ним в другом приложении, отметили эксперты.

Также в МВД порекомендовали намеренно сделать фактическую ошибку в разговоре, чтобы проверить, поправит ли ее собеседник. Если он этого не сделает, то пользователь ведет диалог со злоумышленником. Также в ведомстве призвали делать паузы по 10-15 минут в разговоре, чтобы злоумышленники потеряли интерес к общению.

Наконец, рассказали эксперты, следует уточнять у собеседника детали, которые может знать только он. «Где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п.», — уточнили в МВД.

Ранее россиянам предрекли бум кибермошенничества. Сообщается, что оно придет на смену телефонным преступлениям.