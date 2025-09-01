Силовые структуры
13:16, 1 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин взял в заложники тетю и удушил ее подушкой

В Петербурге племянник удерживал тетю в заложниках, избил ее и задушил
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге племянник удерживал тетю в заложниках, а затем избил и задушил ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в полицию позвонил сосед потерпевшей. Он рассказал, что мужчина насильно удерживал в квартире 85-летнюю тетю. Полицейские приехали, но спасти женщину не успели. Племянник избил и удушил ее подушкой.

Нападавшего задержали. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве предстанет перед судом 50-летний россиянин, подозреваемый в расправе над внуком-младенцем.

