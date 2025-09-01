Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

В Архангельске осудили бывшего сотрудника почты за выпуск банковских карт

В Архангельске осудили бывшую сотрудницу почты за выпуск банковских карт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 274.1 («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2025 года сотрудница почтового отделения организовала незаконную схему по выпуску анонимных банковских карт для передачи их третьим лицам. Таким образом, она нарушила правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой информации. Женщина признала свою вину.

Суд приговорил ее к исправительным работам.

