15:27, 1 сентября 2025

Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

Школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре в Новосибирске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА Новости

В Новосибирске 15-летняя школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре «Сан-Сити». Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Как рассказали очевидцы, россиянка сама забралась на внешнюю часть эскалатора, вцепилась в движущиеся перила и пыталась спуститься вниз таким образом, но не удержалась и упала на плитку. При этом, с их слов, охранники и работники торгового центра появились на месте лишь спустя 10 минут после произошедшего.

Посетители торгового центра вызвали скорую помощь. У подростка диагностировали переломы позвоночника и ног в разных местах, а также ушиб головы.

Мать школьницы не стала отрицать вину дочери, но также выразила мнение, что в случившемся отчасти виноваты охранники торгового центра, которые не предотвратили ситуацию.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Сообщалось, что кисть ребенка оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало.

    

