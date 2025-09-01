Российские хирурги провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу СВО

В Ижевске провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу СВО

В Ижевске хирурги провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Первой республиканской клинической больнице.

Ранение российский военнослужащий получил в декабре 2024 года. В течение нескольких месяцев он неоднократно проходил курсы лечения в различных медицинских учреждениях, а недавно снова был госпитализирован в травматологическое отделение.

Хирурги разработали для россиянина индивидуальную тактику лечения, а также назначили операцию. Врачам удалось восстановить анатомическую целостность костей и создать условия для полноценного заживления.

Сейчас состояние бойца оценивается как стабильное. Он проходит курс реабилитации.

Ранее в Амурской области хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Медики давали неутешительные прогнозы.