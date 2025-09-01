Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 1 сентября 2025Россия

Российские хирурги провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу СВО

В Ижевске провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница «БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» во «ВКонтакте»

В Ижевске хирурги провели сложную операцию подорвавшемуся на мине бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Первой республиканской клинической больнице.

Ранение российский военнослужащий получил в декабре 2024 года. В течение нескольких месяцев он неоднократно проходил курсы лечения в различных медицинских учреждениях, а недавно снова был госпитализирован в травматологическое отделение.

Хирурги разработали для россиянина индивидуальную тактику лечения, а также назначили операцию. Врачам удалось восстановить анатомическую целостность костей и создать условия для полноценного заживления.

Сейчас состояние бойца оценивается как стабильное. Он проходит курс реабилитации.

Ранее в Амурской области хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Медики давали неутешительные прогнозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

    Сразу нескольким детям стало плохо на торжественной линейке в школе под Москвой

    Юноша завел роман с 83-летней бабушкой одноклассницы

    Названа причина скачка цен на золото

    В Турции высказались о сроках завершения поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    «Калашников» оценил пригодность нового АК-12 для зачистки городов

    Раскрыты подробности о сбежавших из российского СИЗО двух заключенных

    Азербайджан заявил о решении ОБСЕ ликвидировать Минскую группу

    По Москве поплывет «Люберка»

    Раскрыты подарки для журналистов на саммите ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости