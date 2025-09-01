Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

В Красноярске школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

В Красноярске ребенок не смог попасть на школьную линейку из-за затопленного двора. Об этом рассказал отец мальчика Telegram-каналу «Говори на ТВК».

Вода полностью залила дороги у домов № 6и, 6к и 6л на Свердловской улице, заблокировав проезд. Собеседник канала поделился видео, на котором можно увидеть, что стоящие во дворе машины частично скрылись в большой луже.

«Не смогли выехать. Три машины на наших глазах словили гидроудар. Заехать и выехать можно только на высоком джипе или на камазе», — рассказал отец мальчика. По его словам, местные жители обратились в «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДиБ) с просьбой откачать воду, но специалисты не приехали.

В подмосковных Химках улицу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.