Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 1 сентября 2025Экономика

Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

В Красноярске школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «ТВК»

В Красноярске ребенок не смог попасть на школьную линейку из-за затопленного двора. Об этом рассказал отец мальчика Telegram-каналу «Говори на ТВК».

Вода полностью залила дороги у домов № 6и, 6к и 6л на Свердловской улице, заблокировав проезд. Собеседник канала поделился видео, на котором можно увидеть, что стоящие во дворе машины частично скрылись в большой луже.

«Не смогли выехать. Три машины на наших глазах словили гидроудар. Заехать и выехать можно только на высоком джипе или на камазе», — рассказал отец мальчика. По его словам, местные жители обратились в «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДиБ) с просьбой откачать воду, но специалисты не приехали.

В подмосковных Химках улицу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    В России объяснили появление на брифинге Генштаба карты Украины без выхода к морю

    Афганистан обратился к России за помощью

    В деле взорвавшего гранату в многоэтажке россиянина появился новый фигурант

    Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина захотели подать в суд

    На Украине назвали находящийся под контролем России процент территории страны

    Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости