Рост популярности крайне правых партий в Европе объяснили

WSJ: Рост популярности крайне правых партий в Европе связан с миграцией

Рост популярности крайне правых партий в Европе связан с недовольством высоким уровнем миграции. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что крайние партии лидируют в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, они уже вошли в состав правительств таких стран, как Италия, Финляндия и Нидерланды, но в этом году они впервые одержали победу в крупнейших экономиках Европы.

«Лидеры всех трех стран борются с набирающими силу ультраправыми, которые, похоже, вот-вот придут к власти, если только политики не смогут решить проблему, которая подпитывает их рост, — проблему иммиграции и стоимости жизни», — отметил глава европейского подразделения консалтинговой фирмы Eurasia Муджтаба Рахман.

Ранее лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла призвал сформировать коалицию правых сил, оппозиционную политике главы государства Эммануэля Макрона. Он указал, что депутаты его партии собираются поддержать отставку кабинета Франсуа Байру на предстоящем голосовании о доверии, которое состоится 8 сентября.