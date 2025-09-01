Ценности
Самый татуированный мужчина Бразилии показал лицо после удаления рисунков

Самый татуированный мужчина Бразилии Соуза показал лицо после удаления рисунков
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @leandrodesouzabless

Бывший наркозависимый Леандро де Соуза показал внешность после удаления татуировок. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Соуза, который покрыл 95 процентов тела чернильными узорами и стал известен как самый татуированный мужчина Бразилии, поделился кадром после пятого сеанса сведения рисунков. Он продемонстрировал крупным планом лицо без тату, которое осталось покрыто шрамами.

Пользователи сети поделились мнением о преображении в комментариях. «Как круто, будто кто-то другой», «Чистое лицо, слава богу», «Свет всегда победит тьму», «Твоя история должна обойти весь мир», — заявили они.

В августе 2024 года сообщалось, что после развода Соуза начал регулярно употреблять наркотики и алкоголь и целиком покрыл татуировками лицо и шею. Около четырех лет назад мужчина понял, что больше не может так жить, отправился в приют для наркозависимых и попросил о помощи. Там его познакомили с евангелизмом, течением протестантизма. В итоге мужчина обрел веру, отказался от пагубных привычек и начал проповедовать в тюрьмах.

