Самый татуированный мужчина Бразилии показал лицо после удаления рисунков

Самый татуированный мужчина Бразилии Соуза показал лицо после удаления рисунков

Бывший наркозависимый Леандро де Соуза показал внешность после удаления татуировок. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Соуза, который покрыл 95 процентов тела чернильными узорами и стал известен как самый татуированный мужчина Бразилии, поделился кадром после пятого сеанса сведения рисунков. Он продемонстрировал крупным планом лицо без тату, которое осталось покрыто шрамами.

Пользователи сети поделились мнением о преображении в комментариях. «Как круто, будто кто-то другой», «Чистое лицо, слава богу», «Свет всегда победит тьму», «Твоя история должна обойти весь мир», — заявили они.

В августе 2024 года сообщалось, что после развода Соуза начал регулярно употреблять наркотики и алкоголь и целиком покрыл татуировками лицо и шею. Около четырех лет назад мужчина понял, что больше не может так жить, отправился в приют для наркозависимых и попросил о помощи. Там его познакомили с евангелизмом, течением протестантизма. В итоге мужчина обрел веру, отказался от пагубных привычек и начал проповедовать в тюрьмах.