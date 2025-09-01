Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту побега из СИЗО-1 двух арестантов, осужденных за терроризм. Об этом сообщает Ura.ru.

На данный момент проходит осмотр территорий, где могут скрываться осужденные. Розыск беглецов продолжается.

О побеге 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана стало известно в понедельник, 1 сентября. Известно, что оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил их к 7 и 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО-1 они ожидали этапирования к месту отбытия наказания.

По одной из версий, террористы смогли сбежать через крышу здания.

