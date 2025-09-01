Бывший СССР
17:20, 1 сентября 2025Бывший СССР

СБУ объявила о подозрении Рамзану Кадырову

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Информацию об этом публикует Telegram-канал ведомства.

СБУ объявила о подозрении Кадырову по статье о военных преступлениях. По словам ведомства, заявления Кадырова якобы являются нарушением законов и обычаев ведения боевых действий в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (МУС).

Это уже не первое обвинение Украины в адрес Кадырова. В 2022 году ведомство также обвинило главу Чечни в оправдании специальной военной операции (СВО).

В марте СБУ начала расследование в отношении российского телеведущего, генерального директора канала «Спас» Бориса Корчевникова. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

