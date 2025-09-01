Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 1 сентября 2025Мир

Сенатор призвал США выйти из НАТО

Американский сенатор Ли: Без выхода из НАТО США втянут в исламистскую войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Сенатор США Майкл Ли заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Ли, США следует выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе. Так он прокомментировал видеоролик с митинга мигрантов в Германии, на котором звучали лозунги: «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!» и другие.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — подчеркнул Ли.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США должны выйти из НАТО, поскольку им нет никакого смысла платить за безопасность Европы. Бизнесмен указал, что число терактов в европейских странах растет каждую неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    В США попытались занизить значимость встречи Путина с лидерами Китая и Индии

    Самолет-разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

    Сенатор призвал США выйти из НАТО

    Британия оценила боеготовность своих войск на случай отправки на Украину

    Янукович выступил против членства Украины в НАТО

    Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

    Путин прибыл в Пекин

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости