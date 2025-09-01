Наука и техника
Смартфоны по всему миру подорожают

DigiTimes: Смартфоны начнут дорожать из-за новых процессоров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Производители смартфонов по всему миру приготовились поднять цены на новые устройства. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники медиа назвали причиной повышения цен рост себестоимости производства. Это связано с тем, что тайваньская корпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая выпускает современные процессоры, уведомила партнеров о росте цен на продукцию на 5-10 процентов. В свою очередь, это повлияет на стоимость новых смартфонов.

Так, процессоры TSMC получат новые iPhone, которые анонсируют в сентябре. Флагманские устройства Samsung Galaxy S26 должны выйти с чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, которые также производятся TSMC. Кроме того, процессоры Qualcomm получат многие топовые Android-смартфоны. Вероятно, смартфоны по новым ценам начнут выходить уже до конца 2025 года.

Источники отметили, что производители смартфонов стремятся снизить зависимость от TSMC. В частности, Samsung может вернуться к использованию в устройствах собственных процессоров Exynos, если наладит выпуск конкурентных чипам Qualcomm моделей.

Ранее стало известно, что продажи смартфонов в России неожиданно упали перед 1 сентября. За август россияне приобрели на крупнейших маркетплейсах всего 445,6 тысячи смартфонов.

