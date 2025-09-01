Собиравший коллекцию с запрещенной символикой россиянин попался на посылке

ФТС на Урале нашла фотографии, одежду и альбомы со свастикой в посылке из ФРГ

На Урале таможенники нашли предметы с запрещенной символикой в посылке из Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ФТС, посылка направлялась к одному из жителей Свердловской области, который заказал атрибутику в интернете для личной коллекции. Среди нее таможенники нашли документы, фотографии немецких солдат, а также альбомы и одежду с запрещенными элементами — свастикой и изображением имперского орла.

Согласно экспертизе, все предметы имеют признаки экстремистской направленности. Получателю грозит штраф и конфискация товара.

Ранее в Москве суд оштрафовал мужчину, показавшего полицейскому паспорт со свастикой на обложке.