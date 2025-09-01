Экономика
08:46, 1 сентября 2025

Состояние богатейших россиян резко выросло

BBI: С 2024 года состояние богатейших россиян выросло на $24 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С 2024 года состояние богатейших россиян выросло на 24 миллиарда долларов. О резком увеличении их капитала свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сильнее всего разбогател сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 4,08 миллиарда долларов, в результате чего капитал достиг 15,1 миллиарда долларов. На втором месте расположился акционер крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов, его капитал вырос до 16,8 миллиарда долларов (плюс 3,57 миллиарда долларов). Основатель металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов стал богаче на 3,53 миллиарда, итоговый капитал увеличился до 26,6 миллиарда долларов.

По последним данным, владелец бренда Labubu, глава китайского производителя мягких игрушек Pop Mart Ван Нин оказался на миллиард долларов богаче основателя российского энергетического гиганта «Лукойл» Вагита Алекперова. Суммарное состояние азиатского предпринимателя к концу августа достигло 26,5 миллиарда долларов, с начала года капитал увеличился на 18,8 миллиарда.

