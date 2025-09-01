Бывший СССР
Стало известно о внеочередном заседании по Украине

Сибига: В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

1 сентября в Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов (...) Мы благодарны НАТО и всем союзникам, которые продолжают оказывать решительную поддержку Украине», — написал он.

Отмечается, что заседание состоится по просьбе украинской стороны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Однако Греция отказалась принимать участие в этих инициативах.

