Таиланд перехватил российское судно у Пхукета

Shot: Военные Таиланда перехватили российское судно у Пхукета

Военные Таиланда перехватили российское судно в территориальных водах у Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Рыбацкий "Билене" зашел в территориальные воды страны и вызвал подозрения у [военно-морского флота] ВМФ. Но после осмотра ни снастей, ни рыбы на борту не обнаружили, как и других незаконных вещей», — сказано в сообщении.

Судно направлялось из России в Бангладеш под флагом Вануату с целью продажи. При этом в 2008 году оно уже задерживалось на Камчатке по подозрению в контрабанде топлива. В настоящее время траулер отправляется в зону утилизации судов в Читтагонге.

В начале года испанские и американские силовики захватили контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем. Корабль направлялся в Санкт-Петербург из эквадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах у берегов Португалии судно под багамским флагом резко остановили военные из испанских военно-морских сил совместно со специалистами из Федерального бюро расследований США.