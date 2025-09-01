Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 1 сентября 2025Мир

Таиланд перехватил российское судно у Пхукета

Shot: Военные Таиланда перехватили российское судно у Пхукета
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Военные Таиланда перехватили российское судно в территориальных водах у Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Рыбацкий "Билене" зашел в территориальные воды страны и вызвал подозрения у [военно-морского флота] ВМФ. Но после осмотра ни снастей, ни рыбы на борту не обнаружили, как и других незаконных вещей», — сказано в сообщении.

Судно направлялось из России в Бангладеш под флагом Вануату с целью продажи. При этом в 2008 году оно уже задерживалось на Камчатке по подозрению в контрабанде топлива. В настоящее время траулер отправляется в зону утилизации судов в Читтагонге.

В начале года испанские и американские силовики захватили контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем. Корабль направлялся в Санкт-Петербург из эквадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах у берегов Португалии судно под багамским флагом резко остановили военные из испанских военно-морских сил совместно со специалистами из Федерального бюро расследований США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

    Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

    Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

    Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

    Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости