Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 1 сентября 2025Экономика

Торговый советник Трампа назвал условие краха США

Советник Трампа Наварро: США придет конец в случае признания тарифов незаконными
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты столкнутся с крахом, если местный Верховный суд признает большинство введенных президентом страны импортных таможенных пошлин незаконными. Такое мнение высказал советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, его слова приводит CNBC.

Ранее Апелляционный суд США признал, что Трамп не имел права использовать закон о чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин в отношении продукции из третьих стран. Глава Белого дома раскритиковал это решение. Теперь дальнейшую судьбу таможенных тарифов, скорее всего, определит Верховный суд США.

Материалы по теме:
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
3 апреля 2025
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
10 апреля 2025

Наварро отметил, что вынесенный Апелляционными судом вердикт ставит под сомненье всю внешнеэкономическую программу администрации Белого дома. Подобное решение советник назвал «партийной несправедливостью в худшем ее проявлении». Окончательный исход по этому делу, пояснил он, будет иметь решающее значение для будущего страны. «Если мы проиграем дело, президент Трамп будет прав. Это будет конец Соединенных Штатов», — резюмировал Наварро.

Комментируя решение Апелляционного суда, Трамп заявил, что без импортных пошлин американская экономика оказалась бы полностью разрушенной. Жесткая таможенная политика, напомнил он, должна принести бюджету США дополнительные триллионы долларов, что поможет в том числе урегулировать проблему растущего дефицита госказны. В случае признания пошлин незаконными, добавил он, ВВП Соединенных Штатов может лишиться инвестиций на общую сумму в более чем 15 триллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Продажи бензина на бирже в России упали

    Продюсер «Мумии» высказался о русских в Голливуде

    Еврокомиссия призвала Китай и Индию не поддерживать Россию

    На Западе подобрали «идеальную пару» для охраны Арктики

    Школьник семь лет ел только картофель в мундире из-за редкой фобии

    Тарпищев назвал идиотизмом судейство в матче ЦСКА против «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости