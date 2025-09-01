Торговый советник Трампа назвал условие краха США

Советник Трампа Наварро: США придет конец в случае признания тарифов незаконными

Соединенные Штаты столкнутся с крахом, если местный Верховный суд признает большинство введенных президентом страны импортных таможенных пошлин незаконными. Такое мнение высказал советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, его слова приводит CNBC.

Ранее Апелляционный суд США признал, что Трамп не имел права использовать закон о чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин в отношении продукции из третьих стран. Глава Белого дома раскритиковал это решение. Теперь дальнейшую судьбу таможенных тарифов, скорее всего, определит Верховный суд США.

Наварро отметил, что вынесенный Апелляционными судом вердикт ставит под сомненье всю внешнеэкономическую программу администрации Белого дома. Подобное решение советник назвал «партийной несправедливостью в худшем ее проявлении». Окончательный исход по этому делу, пояснил он, будет иметь решающее значение для будущего страны. «Если мы проиграем дело, президент Трамп будет прав. Это будет конец Соединенных Штатов», — резюмировал Наварро.

Комментируя решение Апелляционного суда, Трамп заявил, что без импортных пошлин американская экономика оказалась бы полностью разрушенной. Жесткая таможенная политика, напомнил он, должна принести бюджету США дополнительные триллионы долларов, что поможет в том числе урегулировать проблему растущего дефицита госказны. В случае признания пошлин незаконными, добавил он, ВВП Соединенных Штатов может лишиться инвестиций на общую сумму в более чем 15 триллионов долларов.