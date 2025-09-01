Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

Трамп: США станут страной третьего мира, если отменят пошлины

Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменить введенные в 2025 году пошлины. Об этом рассказал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

До этого Апелляционный суд постановил, что глава государства не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны.

«Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам», — отметил Трамп.

По словам политика, если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции будут отменены.

Ранее Дональд Трамп заявил, что все ранее введенные им пошлины на импорт из других стран по-прежнему остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего большинство из этих тарифов незаконными. По его словам, суд в округе Колумбия ранее «ошибочно постановил», что указанные тарифы нужно отменить.

Как написало издание WSJ, Дональд Трамп принимает большую часть решений единолично, а окружение не способно остановить его и отговорить от спорных действий.