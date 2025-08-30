Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 30 августа 2025Мир

Трамп оставил в силе признанные судом незаконными пошлины

Трамп: Все введенные пошлины остаются в силе, несмотря на решение суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что все ранее введенные им пошлины на импорт из других стран по-прежнему остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего большинство из этих тарифов незаконными. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

«Все пошлины по-прежнему в силе», — написал он.

По его словам, апелляционный суд в округе Колумбия ранее «ошибочно постановил», что указанные тарифы нужно отменить. Трамп уверен, что такой шаг привел бы к катастрофе для США.

«Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными», — заявил американский лидер.

Ранее апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и поэтому большинство из них признаны незаконными. «Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране», — говорится в суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Какие нововведения ожидают призывников?

    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

    Трамп оставил в силе признанные судом незаконными пошлины

    Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    Путин призвал пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных интересах

    Путин раскрыл секрет привлекательности ШОС

    Путин отметил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

    Суд признал незаконным введение Трампом большинства пошлин

    Путин призвал не политизировать спорт

    Путин похвалил Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости