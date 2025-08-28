Мир
07:10, 28 августа 2025Мир

В США испугались неспособности окружения Трампа остановить его

WSJ: В окружении Трампа нет людей, способных отговорить его от спорных решений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп принимает большую часть решений единолично, а окружение не способно остановить его и отговорить от спорных действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что в первый президентский срок Трампа чиновники сдерживали его порывы, однако сейчас в окружении американского лидера почти нет людей, способных его переубедить. В частности, Трампу не позволяли принимать решений, связанных с пошлинами и иммиграционной политикой.

По мнению историка Дугласа Бринкли, Трамп хочет «контролировать все американские ведомства». «Он хочет схватить всех за шиворот и сказать: "Я главный"», — описал он подход президента США.

Ранее Трамп заявил, что намерен добиваться введения смертной казни для людей, осужденных за тяжкие преступления в столице. «Мы будем добиваться смертной казни», — сказал американский лидер.

