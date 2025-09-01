Трое молодых россиян пошли на тяжкое преступление ради небольших денег

СК: Трех молодых людей осудят за два теракта на железной дороге в Калуге

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех молодых жителей Калуги, которые совершили на родине два теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло в июле 2023 и в марте 2024 года. Двое парней и девушка за небольшое вознаграждение подожгли батарейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Перспективная — Ферзиково, а также релейный шкаф на станции Перспективная.

Установлено, что вовлек приятелей в преступления 19-летний калужанин. Он переписывался в мессенджере с лицом, поддерживающим Вооруженные силы Украины, и согласился совершить теракт. Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по статье 205.1 («Вовлечение в совершение преступлений террористической направленности») УК РФ.

Все трое также обвиняются по статье о совершении теракта. Они находятся под стражей.

Ранее в Забайкальском крае пятерых фигурантов дела признали виновными в преступлениях террористической и диверсионной направленности.