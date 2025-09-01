Мир
На Западе высказались о сделке Путина и Трампа по Украине

Кошкович: Россия подтвердила, что на Аляске согласовали сделку по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия в первый раз фактически подтвердила, что в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была согласована сделка по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.

«Фактически это первое подтверждение с российской стороны того, что сделка [по Украине] была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — отметил эксперт.

Ранее Путин выразил надежду, что понимания, которые были достигнуты на недавней встрече с Трампом на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.

Также помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что главы государств договорились продолжать контакты, которые российская сторона проводила со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

