В деле взорвавшего гранату в многоэтажке россиянина появился новый фигурант

Под Тулой задержан мужчина, продавший гранату устроившему взрыв в многоэтажке

Под Тулой задержали нового фигуранта по делу о взорвавшем гранату в многоэтажке россиянине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

По данным следствия, это знакомый подорвавшего гранату. Его поймали в Новомосковске. Он подозревается по части 2 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывного устройства»). В настоящее время мужчина заключен под стражу.

По версии правоохранителей, в начале июля 2025 года он продал ранее купленную им ручную гранату Ф-1 своему знакомому, который подорвал ее в многоэтажном доме. В результате взрыва пострадала местная жительница.

Ранее сообщалось, что взорвавшим гранату в многоэтажке Тулы оказался 34-летний ранее судимый россиянин. Следователи выясняют причину, по которой мужчина привел боеприпас в действие.