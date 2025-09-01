Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 1 сентября 2025Силовые структуры

В деле взорвавшего гранату в многоэтажке россиянина появился новый фигурант

Под Тулой задержан мужчина, продавший гранату устроившему взрыв в многоэтажке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Под Тулой задержали нового фигуранта по делу о взорвавшем гранату в многоэтажке россиянине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

По данным следствия, это знакомый подорвавшего гранату. Его поймали в Новомосковске. Он подозревается по части 2 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывного устройства»). В настоящее время мужчина заключен под стражу.

По версии правоохранителей, в начале июля 2025 года он продал ранее купленную им ручную гранату Ф-1 своему знакомому, который подорвал ее в многоэтажном доме. В результате взрыва пострадала местная жительница.

Ранее сообщалось, что взорвавшим гранату в многоэтажке Тулы оказался 34-летний ранее судимый россиянин. Следователи выясняют причину, по которой мужчина привел боеприпас в действие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

    Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

    Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

    Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

    Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости