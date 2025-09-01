В ДНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

ВСУ 31 августа 2 раза обстреляли ДНР, выпустив 3 боеприпаса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 августа два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив три боеприпаса. Об этом сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

В управлении рассказали, что в результате обстрелов не были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших мирных жителях также не поступала.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Российская армия взяла под контроль весь юг республики. «Все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — заявил он в видеобращении.