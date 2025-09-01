В Эстонии заявили об отсутствии признаков «гибридной войны» в пограничном инциденте

В Эстонии не обнаружили в произошедшем в мае 2024 года пограничном инциденте на реке Нарва признаков «гибридной войны» со стороны России. Об этом написал портал Delfi.

Ранее стало известно, что Таллин завершил расследование инцидента на реке Нарва, когда российские пограничники демонтировали более 20 навигационных буев. Специалисты пришли к выводу, что имело место не скоординированная акция Москвы, а «локальная инициатива» российских пограничников на фоне затянувшегося технического спора между двумя странами.

Сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва 24 из 50 буев, разделяющих территории двух государств. Событие вызвало международный резонанс.

В октябре 2024 года Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах РФ Ленару Салимуллину. Причиной стала ситуация с буями.

В мае этого года агентство ERR сообщило, что Эстония установит навигационные буи в своих территориальных водах на реке Нарве, если Москва и Таллин не достигнут двустороннего соглашения.