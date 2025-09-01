В Финляндии проведут флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В городе Лаппеенранта проведут флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией проведут в Финляндии в понедельник, 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что участники акции «встанут в очередь» на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва», чтобы попасть в Россию после закрытия границы властями Финляндии.

Депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин рассказал, что флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией.

7 февраля финский подросток пересек границу между Россией и Финляндией. Несколько часов несовершеннолетний свободно находился на российской стороне.

В марте правительство Эстонии рассмотрело законопроект о закрытии границы с Россией и отказалось от этой идеи.