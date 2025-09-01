Силовые структуры
17:52, 1 сентября 2025

Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

«МК»: Постоянный кашель стал причиной поножовщины сожителей в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: athima tongloom / Getty Images

Гражданские супруги устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины. Мужчина госпитализирован. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло на улице Генерала Тюленева. Мужчина выпивал вместе с сожительницей и весь вечер кашлял. Это не понравилось его спутнице, и она отправила его к врачу. Когда он отказался и высказал в адрес гражданской жены несколько бранных слов, началась поножовщина.

В результате мужчина попал в реанимацию. У его спутницы диагностировали несерьезную рану головы.

Ранее в Москве местный житель расправился с бывшей женой и ранил ее мужа.

